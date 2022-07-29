Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ухвалила, що родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 13:46
Фото з сайту ОПУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, картки законопроєкту №7481 і законопроєкту №7352 на сайті Ради

Деталі: За словами Железняка, законопроєкт №7481 на засіданні 29 липня підтримали 282 нардепи.

Документ вносить зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доповнюючи частину 1 статті 23 "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані" новим абзацом такого змісту:

  • "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Також 281 голосом Рада підтримала законопроєкт № 7352, який вносить зміни у закон про мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу певних категорій осіб.

Зміни передбачають, що право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.   

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7481 щодо розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації, йдеться про тих, чиї рідні загинули на війні з Росією. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавствомобілізація
Головне сьогодні

"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці

Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Захисники вимагають представників ООН та МКЧХ відправитись в Оленівку – спільна заява

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна – Залужний

фотоЗеленський представив нового командувача ССО

У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar

Усі новини...
Верховна Рада
Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК
Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від "Слуги народу"
Останні новини
00:05
Зеленський дав пораду тим, хто не витримує бачити зло росіян
23:51
"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці
23:44
Зеленський про Оленівку: Свідомий воєнний злочин, ООН і МКЧХ мають реагувати
23:25
У Білому домі підтвердили, що Байден спробує вдруге стати президентом
23:04
В ООН "приголомшені" відео з катуванням і вбивством українського полоненого
22:38
Економічні новини 29 липня: в обмінниках заборонили табло з курсом, тарифи на комуналку не зростуть
22:29
США "дуже скоро" оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
22:20
НБУ викупив в резерви найбільше валюти з 2021 року
22:02
Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти
21:55
В МЗС Росії виклали свою версію телефонної розмови Блінкена з Лавровим
Усі новини...