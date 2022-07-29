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Рада ухвалила, що родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 13:46
Рада ухвалила, що родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації
Фото з сайту ОПУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, картки законопроєкту №7481 і законопроєкту №7352 на сайті Ради

Деталі: За словами Железняка, законопроєкт №7481 на засіданні 29 липня підтримали 282 нардепи.

Документ вносить зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, доповнюючи частину 1 статті 23 "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані" новим абзацом такого змісту:

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  • "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Також 281 голосом Рада підтримала законопроєкт № 7352, який вносить зміни у закон про мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу певних категорій осіб.

Зміни передбачають, що право на відстрочку від призову мають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 18 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7481 щодо розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації, йдеться про тих, чиї рідні загинули на війні з Росією. 

Теми: Верховна Радазаконодавствомобілізація
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