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У Зеленського прокоментували нічну атаку на Кремль: Нагнітання перед 9 травня

Олександр Шумілін, Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 15:52
У Зеленського прокоментували нічну атаку на Кремль: Нагнітання перед 9 травня
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО З FACEBOOK ОП

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров каже, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Джерело: Никифоров у коментарі УП

Пряма мова: "У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під‘їздами будинки у Дніпрі та Умані, або ракета у чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників". 

Що передувало: У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

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