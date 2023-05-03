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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: літав бомбардувальник

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 16:35
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: літав бомбардувальник
скриншот

Масштабну тривогу оголошували 3 травня в Києві, на півночі, сході та в центрі України.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці тривога пролунала о 16.28 вона поширилася зі сходу на північні та центральні регіони.

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Оновлено: У Повітряних силах УП уточнили, що тривога пролунала через зліт в РФ дальнього бомбардувальника Ту-22М3.

О 16:41 тривогу в Києві зняли, але через 5 хвилин сирени завили знову. Ця тривога протривала 52 хвилини.

Станом на 18.00 червоно-тривожними залишаються Чернігівщина і Сумщина та також (традиційно) Луганська область і окупований Крим.

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Теми: повітряна тривога
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