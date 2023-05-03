Тривога 3 травня лунає через зліт бомбардувальника-ракетоносця – Ігнат

Масштабну повітряну тривогу оголошено в кількох регіонах України через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.

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Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу.