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Тривога 3 травня лунає через зліт бомбардувальника-ракетоносця – Ігнат

Валентина РоманенкоСереда, 3 травня 2023, 17:06
Тривога 3 травня лунає через зліт бомбардувальника-ракетоносця – Ігнат
Ту-22М3. ілюстративне фото з Вікіпедії

Масштабну повітряну тривогу оголошено в кількох регіонах України через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.

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Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу.  

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУППО
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