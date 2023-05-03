У Херсоні та області загинули 17 людей внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілів Херсона та області 3 травня загинули 17 людей, 45 – поранені, серед них 2 дітей.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Херсонської обласної прокуратури, очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін в Telegram, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Страшні новини для Херсонської громади! Від дій рашистів-нелюдів на даний час загинуло 17 осіб, 45 поранено, з яких 2 діточок".

Деталі: Зокрема, вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули. Також вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.

Обстріли тривають.

Доповнено: Очільник Херсонької ОВА Олександр Прокудін повідомив о 17:59, що щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири – поранені.

Що цьому передувало:

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