Слідом за Москвою безпілотники заборонили в Петербурзі

В Петербурзі РФ закрили повітряний простір для безпілотників, заборона поширюється на польоти в радіусі 150 кілометрів навколо міста.

Джерело: видання "Фонтанка"

Деталі: Повідомляється, що "повітряний простір закрили з метою безпеки". "До 15 травня жодних дозволів на польоти не дамо", - сказали в держкорпорації з організації повітряного руху в РФ.

Там кажуть, що використання будь-яких БПЛА та інших літальних засобів повинно буде узгоджуватись в комітеті транспорту. Сам комітет буде узгоджувати відповідні заявки з силовими відомствами.

Що було раніше: Перед цим ввели заборону на запуск БПЛА в столиці країни-агресора Москві, безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.