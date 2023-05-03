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Слідом за Москвою безпілотники заборонили в Петербурзі

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 18:02
Слідом за Москвою безпілотники заборонили в Петербурзі
Фото: Getty Images

В Петербурзі РФ закрили повітряний простір для безпілотників, заборона поширюється на польоти в радіусі 150 кілометрів навколо міста.

Джерело: видання "Фонтанка"

Деталі: Повідомляється, що "повітряний простір закрили з метою безпеки". "До 15 травня жодних дозволів на польоти не дамо", - сказали в держкорпорації з організації повітряного руху в РФ.

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Там кажуть, що використання будь-яких БПЛА та інших літальних засобів повинно буде узгоджуватись в комітеті транспорту. Сам комітет буде узгоджувати відповідні заявки з силовими відомствами.

Що було раніше: Перед цим ввели заборону на запуск БПЛА в столиці країни-агресора Москві, безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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