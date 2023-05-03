Влада Москви заборонила запускати безпілотники

В столиці країни-агресора Москві ввели заборону на запуск БПЛА, безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Пряма мова Собяніна: "Рішення ухвалено для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".

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Деталі: При цьому Собянін нагадав, що за російськими законами, несанкціонований запуск БПЛА начебто є правопорушенням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо: 3 травня у прес-службі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна.