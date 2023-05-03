У Херсоні лунають вибухи – влада

Наслідки російських ударів по Херсону 3 травня. Фото з Telegram голови ОВА

Станом на 23:00 російські окупанти продовжують бити по Херсону, у місті лунає багато вибухів.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Є багато вибухів у Херсоні!".

Пряма мова Соболевського: "Російська терористична армія продовжує обстріл Херсона".

Деталі: Голова міста закликав вірити керівництву держави і додав, що українські військові дають гідну відсіч ворогу.

Передісторія:

Внаслідок постійних російських обстрілів Херсона та області 3 травня загинула 21 людина, 48 отримали поранення.

