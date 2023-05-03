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У Херсоні лунають вибухи – влада

Ірина БалачукСереда, 3 травня 2023, 23:09
У Херсоні лунають вибухи – влада
Наслідки російських ударів по Херсону 3 травня. Фото з Telegram голови ОВА

Станом на 23:00 російські окупанти продовжують бити по Херсону, у місті лунає багато вибухів.

Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Є багато вибухів у Херсоні!".

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Пряма мова Соболевського: "Російська терористична армія продовжує обстріл Херсона".

Деталі: Голова міста закликав вірити керівництву держави і додав, що українські військові дають гідну відсіч ворогу.

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Теми: Херсонвибухобстрілвійна
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