У Херсоні лунають вибухи – влада
Середа, 3 травня 2023, 23:09
Станом на 23:00 російські окупанти продовжують бити по Херсону, у місті лунає багато вибухів.
Джерело: голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram
Пряма мова Мрочка: "Є багато вибухів у Херсоні!".
Реклама:
Пряма мова Соболевського: "Російська терористична армія продовжує обстріл Херсона".
Деталі: Голова міста закликав вірити керівництву держави і додав, що українські військові дають гідну відсіч ворогу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Внаслідок постійних російських обстрілів Херсона та області 3 травня загинула 21 людина, 48 отримали поранення.