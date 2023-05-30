Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 08:49
Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. 

Про це він сказав під час спілкування з ЗМІ в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Байден коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони "не є несподіванкою".

Реклама:

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", – сказав президент США.

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.

Теми: СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: