Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба назвав три кроки для успішного саміту НАТО у Вільнюсі

"Європейська правда"Вівторок, 30 травня 2023, 22:54

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок звернувся до 31 очільника зовнішньополітичних відомств країн НАТО напередодні їхньої неформальної зустрічі в Осло.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

За словами українського міністра, у своєму виступі перед головами МЗС країн НАТО він озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту".

Реклама:

"Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО", – зазначив він.

Очікується, що порядок денний майбутнього саміту НАТО обговорюватимуть міністри закордонних справ на зустрічі в Осло, що триватиме протягом середи й четверга.

До цього для задоволення євроатлантичних прагнень Києва були висунуті різні ідеї – від ухвалення окремої декларації та надання гарантій безпеки за "ізраїльською" моделлю до створення нової Ради Україна-НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Також, як очікується, на порядку денному буде розширення Комплексного пакета допомоги Києву, спрямованого на те, щоб допомогти українським Збройним Силам відійти від доктрин, озброєння і стандартів радянських часів.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг укотре виключив можливість надання Україні членства в НАТО під час повномасштабної війни з Росією.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Останні новини
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
Усі новини...
Реклама: