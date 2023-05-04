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У Ватикані здивовані, що Київ і Москва заперечують мирну місію Папи Римського

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 00:53
У Ватикані здивовані, що Київ і Москва заперечують мирну місію Папи Римського
ПАПА ФРАНЦИСК, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін у середу заявив, що Україна та Росія були поінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча у ЗМІ заявили, що не знають про її існування.

Як пише "Європейська правда", слова Пароліна цитує агентство ANSA.

"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", – сказав державний секретар Ватикану журналістам на заході в університеті в Римі.

Кілька днів тому, як відомо, Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією і Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.

Після цього неназваний український посадовець у коментарі CNN заявив, що такі переговори, якщо й ведуться, то "без нашого відома". Не підтвердив існування місії й речник президента Росії Дмитрій Пєсков.

У середу Папа Римський прийняв відповідального за зовнішні зв’язки Російської православної церкви митрополита Антонія, з яким, як пише ANSA, "обмінявся подарунками й жартами".

Ватикан не уточнював, чи пов’язаний візит Антонія, фактично другої особи в ієрархії РПЦ, із миротворчою місією щодо війни в Україні.

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Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Франциск практично щотижня молиться за мир. Він неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою, але безуспішно.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що хоче відвідати з мирною місією не лише Київ, але й Москву.

Теми: ВатиканвійнаУкраїнаРосія
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