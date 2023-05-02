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Україні нічого не відомо про "мирну місію" Ватикану – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 05:45
Україні нічого не відомо про мирну місію Ватикану – ЗМІ
Папа Франциск. Фото Reuters

Україні нічого не відомо про мирну ініціативу папи Франциска щодо завершення війни, про яку він заявив, повертаючись з Угорщини до Риму.

Джерело: CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента України

Пряма мова джерела: "Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України.

Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого погодження".

Що цьому передувало:

  • 30 квітня, повертаючись з триденної поїздки до Угорщини, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб "спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною".
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня зустрівся у Ватикані із папою Франциском і передав йому фотоальбом про злочини Росії в Україні.

Теми: ВатиканУкраїнамир
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