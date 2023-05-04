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У Запоріжжі прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 02:18
У Запоріжжі прогриміли вибухи – ЗМІ
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У місті Запоріжжя вночі 4 травня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Деталі: Про вибухи у Запоріжжі "Суспільне" повідомило близько 2 години ночі.

Голова Запорізької ОВА закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- і відеоматеріали та перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо: Посольство США в Україні попередило про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область.

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Теми: Запоріжжяповітряна тривога
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