У Запоріжжі прогриміли вибухи – ЗМІ

У місті Запоріжжя вночі 4 травня пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Деталі: Про вибухи у Запоріжжі "Суспільне" повідомило близько 2 години ночі.

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Голова Запорізької ОВА закликав громадян зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- і відеоматеріали та перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо: Посольство США в Україні попередило про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область.