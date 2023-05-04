Посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних обстрілів України

Посольство США в Україні попередило про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область.

Джерело: пресслужба посольства США в Україні

Дослівно: "У контексті нещодавнього збільшення кількості ударів по всій Україні та підбурливої риторики з боку Москви, Державний департамент попереджає громадян США про існуючу підвищену загрозу ракетних обстрілів, у тому числі Києва та Київської області".

Деталі: Посольство закликало громадян США слідкувати за сигналами повітряної тривоги, належним чином реагувати на загрози та дотримуватися вказівок місцевої влади.

Що цьому передувало: