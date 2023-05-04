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Посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних обстрілів України

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 01:40
Посольство США попередило про підвищену загрозу ракетних обстрілів України
БУДІВЛЯ ПОСОЛЬСТВА США У КИЄВІ, ФОТО GETTY IMAGES

Посольство США в Україні попередило про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область.

Джерело: пресслужба посольства США в Україні

Дослівно: "У контексті нещодавнього збільшення кількості ударів по всій Україні та підбурливої риторики з боку Москви, Державний департамент попереджає громадян США про існуючу підвищену загрозу ракетних обстрілів, у тому числі Києва та Київської області".

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Деталі: Посольство закликало громадян США слідкувати за сигналами повітряної тривоги, належним чином реагувати на загрози та дотримуватися вказівок місцевої влади.

Що цьому передувало: 

  • У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".
  • Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.
  • Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю.

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Теми: СШАракетний ударУкраїна
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