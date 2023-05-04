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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 06:06
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, працювала ППО
Мапа тривог. Скріншот

У Києві та ряді областей України вночі 4 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві тривогу оголосило о 02:21, у Київській області – о 02:03.

Повітряна тривога оголошена також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях.

Доповнено о 02:33. Київська ОВА попередила про загрозу ворожих обстрілів.

Доповнено о 02:37. У Києві пролунала серія вибухів. Київська МВА повідомила, що у столиці працює ППО. 

Доповнено о 02:45. У Київській області працює ППО, повідомила ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено о 02:50. Тривогу також оголошено у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях.

В Одесі пролунали три вибухи, пише "Суспільне".

Доповнено о 02:57. В Одесі прогриміли ще два вибухи, повідомляє "Суспільне".

Доповнено о 03:01. Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомляє про роботу сил ППО на Одещині. 

Доповнено о 03:10. Ще один вибух пролунав в Одесі, пише "Суспільне".

Доповнено о 03:20. В Одесі прогримів потужний вибух, повідомляє "Суспільне". Загалом це вже щонайменше сьомий вибух у місті за сьогоднішню ніч.

Доповнено о 03:58. Тривогу оголошено у Вінницькій і Херсонській областях, а також скасовано – у Харківській.

Доповнено о 04:10. Небезпека з повітря все ще зберігається, повідомила Київська ОВА.

Доповнено о 05:22. На півдні та сході України скасовано повітряну тривогу. Загроза повітряної атаки ворога зберігається у центральних і північних областях та Києві.

Доповнено о 06:00. Повітряна тривога продовжується у Києві та Київській, Чернігівській і Сумській областях. У столиці тривога триває вже понад 3,5 год.

Доповнено о 06:06. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо: Посольство США в Україні попередило про підвищену загрозу ракетних атак, зокрема на Київ та Київську область.

Теми: Київповітряна тривогаУкраїна
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