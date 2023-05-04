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Окупанти продовжують примусову паспортизацію на Херсонщині – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 07:59
Окупанти продовжують примусову паспортизацію на Херсонщині – Генштаб
ПАСПОРТ РФ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

В окупованому Генічеському районі Херсонської області росіяни застосовують погрози щодо місцевих мешканців, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області.

Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих мешканців, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщенні між населеними пунктами".

Деталі: Зазначається, що до власників українських паспортів загарбники показово демонструють упереджене ставлення.

Нагадаємо: Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець не згоден із віцепрем'єр-міністром із питань реінтеграції ТОТ Іриною Верещук, яка порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів.

Теми: ГенштабокупаціяХерсонська область
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