Окупанти продовжують примусову паспортизацію на Херсонщині – Генштаб

В окупованому Генічеському районі Херсонської області росіяни застосовують погрози щодо місцевих мешканців, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області.

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Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих мешканців, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщенні між населеними пунктами".

Деталі: Зазначається, що до власників українських паспортів загарбники показово демонструють упереджене ставлення.

Нагадаємо: Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець не згоден із віцепрем'єр-міністром із питань реінтеграції ТОТ Іриною Верещук, яка порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів.