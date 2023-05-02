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Лубінець посперечався з Верещук щодо паспортів РФ від окупантів

Євген КізіловВівторок, 2 травня 2023, 20:07
Лубінець посперечався з Верещук щодо паспортів РФ від окупантів
дмитро лубінець, фото з його соцмереж

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець не згоден із віцепрем'єр-міністром із питань реінтеграції ТОТ Іриною Верещук, яка порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів.

Джерело: Лубінець в ефірі національного телемарафону у вівторок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не знаю, з яких міркувань хтось виходить, коли робляться такі заяви. На мою думку, після такої заяви, я знаю точно, що це може використовуватися в міжнародних судах проти України. Тому що, якщо ми закликали залишатися громадянами України, то ми як держава визнаємо, що ми можемо забезпечувати всі права громадян України на цій території".

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Деталі: За словами Лубінця, якщо в людей немає можливості виїхати з окупованої території, то не треба відмовлятися від отримання російських паспортів, оскільки це пов'язано з безпекою і життям українських громадян.

Передісторія: 30 квітня Лубінець порадив українцям на окупованих територіях брати російські паспорти, щоб вижити.

Водночас Верещук закликала мешканців ТОТ не брати російські паспорти і жодним чином не співпрацювати з ворогом.

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Теми: омбудсменВерещукРосіяпаспорт
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