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Безпілотник атакував нафтозавод у Ростовській області РФ − губернатор

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 08:32
Безпілотник атакував нафтозавод у Ростовській області РФ − губернатор
Приблизне місце ймовірної атаки. Скриншот з google.maps

Губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв заявив про нічну атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Джерело: Голубєв у Telegram

Пряма мова російського губернатора: "Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув".

Деталі: Голубєв додав, що нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства, пожежників не залучали.    

За словами російського чиновника, жертв і постраждалих немає, а збитки, завдані спорудам, нібито незначні.

Передісторія:

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Теми: Росіябезпілотникинафта
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