Безпілотник атакував нафтозавод у Ростовській області РФ − губернатор

Губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв заявив про нічну атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Джерело: Голубєв у Telegram

Пряма мова російського губернатора: "Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув".

Деталі: Голубєв додав, що нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства, пожежників не залучали.

За словами російського чиновника, жертв і постраждалих немає, а збитки, завдані спорудам, нібито незначні.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу, пожежа спалахнула нібито внаслідок попадання безпілотника.