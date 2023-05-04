На Кубані через попадання безпілотника загорівся нафтозавод

Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Фото з Telegram Кондратьєва

У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу, пожежа спалахнула внаслідок попадання безпілотника.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на екстрені служби, губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у Telegram

Дослівно: "На Кубані через атаку безпілотника загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу".

Деталі: Згодом губернатор Краснодарського краю підтвердив загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі в Сіверському районі.

За словами Кондратьєва, на місці пожежі працюють 48 рятувальників та 16 одиниць техніки, населенню селища, де знаходиться завод, нічого не загрожує.

За попередньою інформацією російського чиновника, постраждалих немає.

Він також повідомив, що пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.

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Доповнено о 05:40. Пожежу на Ільському НПЗ повністю ліквідовано, пише "ТАСС" з посиланням на ГУ МНС у Краснодарському краї РФ.

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