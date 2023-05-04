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На Кубані через попадання безпілотника загорівся нафтозавод

"Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 05:40
На Кубані через попадання безпілотника загорівся нафтозавод
Пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. Фото з Telegram Кондратьєва

У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу, пожежа спалахнула внаслідок попадання безпілотника.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на екстрені служби, губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у Telegram

Дослівно: "На Кубані через атаку безпілотника загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу".

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Деталі: Згодом губернатор Краснодарського краю підтвердив загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі в Сіверському районі.

За словами Кондратьєва, на місці пожежі працюють 48 рятувальників та 16 одиниць техніки, населенню селища, де знаходиться завод, нічого не загрожує.

За попередньою інформацією російського чиновника, постраждалих немає.

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Він також повідомив, що пожежу локалізовано на площі 400 кв. м.

Доповнено о 05:40. Пожежу на Ільському НПЗ повністю ліквідовано, пише "ТАСС" з посиланням на ГУ МНС у Краснодарському краї РФ.

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Теми: Росіянафтапожежа
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