В ГУР заявили, що так зване "затримання агентів Буданова" − брехня
Головне управління розвідки Міноборони назвало дезінформацією заяви російських силовиків про нібито затримання "агентів Буданова", які нібито готували теракти у тимчасово окупованому Криму.
Джерело: сайт ГУР
Пряма мова представника ГУР МОУ Андрія Юсова: "Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму − чергова ворожа дезінформація".
Деталі: За словами Юсова, свіжі кремлівські фейки свідчать про лише про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема розвідки.
Представник ГУР додав, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде.
"Найбезпечніший шлях для них − добровільно здатись у руки українському правосуддю", − підсумував Юсов.
Передісторія:
- 3 травня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що викрила "агентів" Головного управління розвідки Міноборони України, які нібито планували серію терактів у Криму, а також викрила схему доставки вибухових речовин із Болгарії в Росію.