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В ГУР заявили, що так зване "затримання агентів Буданова" − брехня

Ірина БалачукЧетвер, 4 травня 2023, 09:51
В ГУР заявили, що так зване затримання агентів Буданова − брехня
Андрій Юсов. Фото gur.gov.ua

Головне управління розвідки Міноборони назвало дезінформацією заяви російських силовиків про нібито затримання "агентів Буданова", які нібито готували теракти у тимчасово окупованому Криму.  

Джерело: сайт ГУР

Пряма мова представника ГУР МОУ Андрія Юсова: "Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму − чергова ворожа дезінформація".

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Деталі: За словами Юсова, свіжі кремлівські фейки свідчать про лише про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема розвідки.

Представник ГУР додав, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде.

"Найбезпечніший шлях для них − добровільно здатись у руки українському правосуддю", − підсумував Юсов.

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Теми: розвідкаРосія
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