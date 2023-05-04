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Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний

Софія Середа, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 травня 2023, 11:31
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Сергій Стерненко, фото: Facebook

Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко наразі не воює, тому що є більш ефективним як волонтер. 

Джерело: Стерненко в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "24 лютого (2022 року - ред.) в обід ми з моїми друзями з підрозділу "Гонор" отримали зброю і практично одразу почали виконувати різні завдання. Моя група працювала з артилеристами: допомагала їм ставати в кругову оборону, захищала їхні позиції, аби вони могли безпечно працювати.

Коли росіян вибили з Київщини, постало питання, що підрозділ буде далі робити. Я спілкувався з командиром. Командир сказав: "Займайся забезпеченням підрозділів (у тому числі нашого)". І я продовжив волонтерську діяльність, якою займався і до повномасштабного вторгнення. 

Зараз у мене виникає таке бажання (мобілізуватися – УП) час від часу, але мені здається, що я зараз на своєму місці більш ефективний. Якщо мене мобілізують або з’явиться така необхідність, у зв’язку з погіршенням військово-політичної ситуації у країні, я обовязково повернуся (до виконання бойових завдань – УП)".

Нагадаємо: Стерненко – громадський активіст, волонтер та один з найпопулярніших україномовних блогерів. У своїх відео, які набирають сотні тисяч переглядів, він розвінчує діяльність російських пропагандистів та українських колаборантів.

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Стерненко – фігурант кількох кримінальних справ: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків і загибель нападника. Провину в усіх справах він заперечує.

У травні 2018 року проти нього відкрили справу про навмисне вбивство Івана Кузнєцова, який 24 травня напав на Стерненка в Одесі й помер від ножових поранень. Другий нападник Олександр Ісайкул також отримав поранення, але втік. У цій справі в червні 2020 року завершили слідство, оголосивши Стерненку підозру і скасувавши підозру Кузнєцову.

У травні 2021 року Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року, але Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

Знати більше: Один патрон на один рік. Пояснюємо, чому суд скасував вирок Стерненку

Теми: Стерненковійнаволонтери
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