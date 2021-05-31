Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року, але Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

Джерело: стрім засідання суду 31 травня

Деталі: Одеський апеляційний суд апеляційну скаргу захисників Стерненка й Демчука задовольнив частково.

Суд ухвалив скасувати вирок у частині за ст. 187 ККУ (розбій); за ст. 146 (викрадення) призначив Стерненку й Демчуку 5 років позбавлення волі, але покарання не застосовано, бо строки давності минули; за ст. 263 (зброя) Стерненка визнано винним, але 3 роки ув'язнення замінено на іспитовий строк в 1 рік.

23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси присудив Сергію Стерненку та Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича.

На думку обвинувачення, 24 квітня 2015 року тодішні члени "Правого сектора" хотіли заволодіти банківською карткою і телефоном Щербича. За версією потерпілого, від нього хотіли домогтися відмови від депутатства. Щербич був головою районного осередку проросійської партії "Родіна".

Сам Стерненко, проти якого порушено декілька кримінальних справ, цю називає "справою про 300 гривень", а Щербича – "проросійським тітушкою".

Стерненко і Демчук свою провину і розбійний напад заперечують.

А за версією слідства, вони та інші не встановлені особи посадили Щербича в авто та відвезли в підвал, де били і мучили: стріляли над головою і здавлювали плоскогубцями палець на правій руці, спричинили черепно-мозкову травму і струс мозку.

Колегія Апеляційного суду у складі трьох суддів дійшла висновку про недоведеність обвинувачень щодо Стерненка та Демчука за ч..2 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій) – щодо заволодіння 300 гривнями, за які обвинуваченим дали 7 років із конфіскацією.

У цій частині вирок скасовано.

Апеляційний суд вирішив, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів розбійного нападу на Щербича, тобто що мотивом насильницьких дій було заволодіння банківською карткою та іншим майном.

Також суд визнав, що потерпілий Щербич змінював показання в судах першої та другої інстанцій щодо місця, часу та обставин злочину.

Апеляційний суд не скасував вирок за ч.2. ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу).

Але суд вилучив мотивувальну частину щодо корисливого мотиву викрадення.

За цією статтею суд першої інстанції присудив Стерненку й Демчуку 3 роки позбавлення волі, але звільнив від покарання у зв'язку з закінченням строку притягнення до відповідальності.

Стерненко наголосив у Telegram, що строки давності по притягненню за цією статтею спливли.

Відповідальність за ч. 1 ст. 263 ККУ (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї) апеляційний суд не скасував, але пом'якшив випробувальним терміном і поклав на Стерненка низку зобов'язань. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Стерненко наполягав, що вилучений у нього стартовий шумовий пістолет не підпадає під статтю 263. Суд визнав, що внесена в цей пістолет втулка не порушує закон, але наявність у обвинуваченого бойового патрона створювала небезпеку, а три постріли, здійснених Стерненком, вказують на його небезпечність.

Суд зачитував рішення на апеляцію майже 4 години (з 14:00 до 17:45). Рішення апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Стерненко після суду заявив, що буде оскаржувати і рішення апеляційного суду.

За словами Стерненка, під Одеським апеляційним судом перед засіданням у його справі "зібралась муніципальна варта Геннадія Труханова", який нібито замовляв замахи на нього.

Передісторія:

Проти Сергія Стерненка порушено чотири кримінальні справи: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків і загибель нападника. Провину в усіх справах колишній лідер одеського "Правого сектора" заперечує.

Справа про викрадення й катування Сергія Щербича датується 2015 роком.

У листопаді 2017 року проти Стерненка відкрили ще дві кримінальні справи: одну за статтями 296 (хуліганство) і 345 (насильство стосовно співробітника поліції) Кримінального кодексу, а другу – за статтями 27 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотиків).

У справі про побиття керівника поліції Одещини Дмитра Головіна йдеться, що під час сутичок на масових акціях на захист Літнього театру в Одесі Стерненко нібито завдав Головіну удару по ногах.

Також слідство підозрює, що Стерненко збирав гроші з точок продажу наркотиків. Активіст назвав цю справу сфабрикованою. Ці справи ще слухаються в суді.

У травні 2018 року проти Стерненка відкрили справу про навмисне вбивство Івана Кузнєцова, який 24 травня напав на нього в Одесі й помер від ножових поранень. Другий нападник Олександр Ісайкул також отримав поранення, але втік. У цій справі в червні 2020 року завершили слідство, оголосивши Стерненку підозру і скасувавши підозру Кузнєцову.

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