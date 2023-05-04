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Болгарія скасує заборону на український агроімпорт

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 11:48
Болгарія скасує заборону на український агроімпорт
Фото: Getty Images

Національна заборона, яку Болгарія ввела на імпорт певних товарів з України, буде скасована після того, як заходи ЄС щодо стабілізації ринку, узгоджені наприкінці квітня, набудуть чинності.

Про це повідомила пресслужба кабінету міністрів Болгарії, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У зв'язку з тим, що Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили українську продукцію, щоб захистити місцеві ринки від напливу української сільськогосподарської продукції, Європейська комісія запропонувала низку заходів зі стабілізації ринку на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства 25 квітня.

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Уряд додав, що Болгарія скасує свою заборону з дати, коли заходи ЄС набудуть чинності.

Заходи ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі 100 мільйонів євро та активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи), імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Єврокомісія також здійснюватиме регулярний моніторинг інших товарів і, у разі виникнення збурень на ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Вона також вживатиме заходів для покращення логістики та транзиту товарів з України.

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19 квітня уряд Болгарії заборонив на два місяці імпорт понад 20 товарів з України, серед яких пшениця, пшеничне борошно, соняшник, соняшникова олія, кукурудза, мед та продукти бджільництва, сире та сухе молоко, волоські горіхи, фундук, яйця, куряче м'ясо, свинина, м'ясо овець та кіз, жито, ячмінь, вино, етиловий спирт.

Занепокоєна тим, що її ринок буде перенасичений зерновими культурами, Болгарія практично пішла за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини, прокоментував тодішній міністр сільського господарства Явор Гечев.

Болгарія отримала 16 мільйонів євро компенсації від ЄС за те, що дозволила експортувати через свою територію українське зерно та харчові продукти.

Країна попросила ще 50 мільйонів євро, хоча болгарські виробники зерна отримують сотні мільйонів євро прямих європейських субсидій.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Детальніше читайте тут: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: Болгаріясільське господарствоУкраїна
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