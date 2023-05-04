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СБУ затримала "крота" РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

Альона Мазуренко Четвер, 4 травня 2023, 13:02
СБУ затримала крота РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки, спеціалізована прокуратура в сфері оборони південного округу

Дослівно: "Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.

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Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" щодо негласної співпраці.

За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

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На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ".

Деталі: Повідомляється, що для цього у 2022 році він мобілізувався до ЗСУ.

Він став військовослужбовцем однієї з військових частин ЗСУ, командиром відділення.

 

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави.

Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Теми: СБУшпигунствоРосіявійна
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