СБУ затримала "крота" РФ, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки, спеціалізована прокуратура в сфері оборони південного округу

Дослівно: "Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.

Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" щодо негласної співпраці.

За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі.

На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ".

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Деталі: Повідомляється, що для цього у 2022 році він мобілізувався до ЗСУ.

Він став військовослужбовцем однієї з військових частин ЗСУ, командиром відділення.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави.

Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).