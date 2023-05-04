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Нацгвардійці збили безпілотник РФ і вдарили по позиціях ворога з його карти пам'яті

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 13:21
Нацгвардійці збили безпілотник РФ і вдарили по позиціях ворога з його карти пам'яті
Микола Уршалович. Фото: Дмитро Юрченко / АрміяInform

Нацгвардійці збили російський безпілотник і вдарили по координатах зльоту БПЛА з його карті-пам’яті.

Джерело: заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Мобільна вогнева група окремого батальйону охорони громадського порядку під час несення служби на блокпосту в районі Херсона зі стрілецької зброї знешкодила ворожий БПЛА Zala-421, а в районі Серебрянського лісництва особовий склад 31-ї бригади охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського зі стрілецької зброї збили безпілотник MAVIC-3.

Зі збитого БПЛА було вилучено карту пам’яті, на якій містились фото- і відеофайли з інформацією (даними геолокації) щодо місця його запуску. По визначених координатах артилерією було завдано вогневого ураження".

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Теми: Нацгвардіявійнабезпілотники
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