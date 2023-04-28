Нацгвардійці збили і дістали з мінного поля російський "невидимий" безпілотник

Нацгвардійці виявили та збили російський безпілотник ZALA 421 на Херсонщині.

Джерело: Південне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, пресслужба Нацгвардії в коментарі УП

Дослівно: "Окупаційні війська РФ зазвичай використовують даний пристрій для розвідки, контролю території, пошуку та ураження цілей, спостереження за рухом військової техніки й т.д.

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Виявлення та знищення ворожих дронів є одним із важливих завдань нацгвардійців, що є вкрай необхідним для захисту територіальної цілісності та безпеки населення від потенційної загрози ударів противника".

Деталі: Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі НГУ, гвардійці збили ворожий БПЛА 25 квітня. Дрон упав на заміноване поле.

Бійці НГУ перевірили, чи не знаходиться територія, де впав апарат, під вогневим контролем противника, розмінували прохід та дістали безпілотник напередодні – 27 квітня.

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Далі апарат передали фахівцям для технічного та інформаційного аналізу.

Нагадаємо: Щодо цієї моделі БПЛА росіяни заявляли, що він евразливий та невидимий для засобів радіолокаційної боротьби.