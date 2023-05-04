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Зеленський прокоментував погрози Медведєва його вбити

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 травня 2023, 15:33
Зеленський прокоментував погрози Медведєва його вбити
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози стосовно його "фізичного усунення" не цікаві, натомість росіянам краще думати як змінити політичний режим у їхній власній країні, щоб завершити війну.

Джерело: брифінг Зеленського у Гаазі

Пряма мова Зеленського: "Це не цікава тема (заклики щодо вбивства – ред.). Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм (росіянам) треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим, а після того вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни".

Деталі: Водночас Зеленський підкреслив, що більш важливим є те, що на полі бою можна спостерігати "демотивовану країну".

"Ми не бачимо сильної армії на полі бою, ми не бачимо сильно суспільства, яке б підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни", - сказав президент.

Що було раніше: 3 травня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяМедведєв
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