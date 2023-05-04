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Мовний омбудсмен пропонує прибрати російську з паспортів українців

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 16:20
Мовний омбудсмен пропонує прибрати російську з паспортів українців
фото державної міграційної служби

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь проситиме Верховну Раду прибрати з паспортів старого зразка дублювання інформації російською мовою.

Джерело: Кремінь в Медіацентрі Україна

Пряма мова: "Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону".

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Деталі: Омбудсмен нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як українською так і російською мовою.

Пряма мова: "Тому ми наполягаємо на уніфікації та приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", - наголосив чиновник.

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Теми: мовапаспортдерусифікація
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