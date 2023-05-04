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Нема жодних доказів, що Росія готова до серйозної дипломатії для припинення війни – Блінкен

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 16:28
Нема жодних доказів, що Росія готова до серйозної дипломатії для припинення війни – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зараз не готова до серйозних переговорів про припинення розв'язаної нею війни проти України.

Про це він сказав у розмові з оглядачем Washington Post Девідом Ігнатіусом, яку наводить пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодних доказів того, що Росія готова до серйозної дипломатії. Навпаки, ми стали свідками жахливих нападів на цивільні об'єкти в Україні лише за останній тиждень", – зазначив держсекретар.

За його словами, для того, щоб РФ розпочала переговори, "мають відбутися глибокі зміни у свідомості Путіна і в свідомості Росії".

Нагадаємо, напередодні голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі заявив, що Росія рано чи пізно захоче переговорів з Україною, коли зрозуміє, що втрати перевищують вигоди.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що мир в Україні після завершення війни має бути створений на умовах Києва.

Теми: війнаРосіяУкраїнаБлінкен
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