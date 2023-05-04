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Ще у двох областях Росії заборонили безпілотники

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 18:05
Ще у двох областях Росії заборонили безпілотники
Getty Images

У Свердловській та Омській областях РФ заборонили запускати безпілотні літальні апарати.

Джерело: РБК

Пряма мова губернатора Омської області Віталія Хоценко: "Сьогодні (4 травня) з метою безпеки обмежили використання безпілотників. Таке рішення ухвалили за підсумками оперативного штабу. Контроль виконання забезпечуватимуть правоохоронні органи".

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Деталі: Крім того, повідомляється, що також заборона на польоти безпілотників запроваджується у Свердловській області.

Указ губернатора регіону Євгена Куйвашева набуває чинності 4 травня і діятиме до скасування дії рівня базової готовності, який був введений указом президента РФ Володимира Путіна 19 жовтня 2022 року.

Що передувало: Раніше БПЛА заборонили в Москві та Петербурзі.

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Теми: Росіябезпілотникизаборона
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