Вслед за Москвой беспилотники запретили в Петербурге

В Петербурге РФ закрыли воздушное пространство для беспилотников, запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города.

Источник: издание "Фонтанка"

Детали: Сообщается, что "воздушное пространство закрыли в целях безопасности". "До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим", - сказали в госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Там говорят, что использование любых БПЛА и других летательных средств должно будет согласовываться в комитете транспорта. Сам комитет будет согласовывать соответствующие заявки с силовыми ведомствами.

Что предшествовало: Перед этим ввели запрет на запуск БПЛА в столице страны-агрессора Москве, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.