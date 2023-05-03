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Вслед за Москвой беспилотники запретили в Петербурге

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 18:02
Вслед за Москвой беспилотники запретили в Петербурге
Фото: Getty Images

В Петербурге РФ закрыли воздушное пространство для беспилотников, запрет распространяется на полеты в радиусе 150 километров вокруг города.

Источник: издание "Фонтанка"

Детали: Сообщается, что "воздушное пространство закрыли в целях безопасности". "До 15 мая никаких разрешений на полеты не дадим", - сказали в госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

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Там говорят, что использование любых БПЛА и других летательных средств должно будет согласовываться в комитете транспорта. Сам комитет будет согласовывать соответствующие заявки с силовыми ведомствами.

Что предшествовало: Перед этим ввели запрет на запуск БПЛА в столице страны-агрессора Москве, беспилотники можно будет использовать только по решению органов государственной власти.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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