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Нові вибухи прогриміли в Севастополі: окупанти заявили про дрон на аеродромі

Євген КізіловЧетвер, 4 травня 2023, 19:39
Нові вибухи прогриміли в Севастополі: окупанти заявили про дрон на аеродромі
фото з місця події, джерело: "подслушано в севастополе"

Близько 19:00 у Севастополі було чути два вибухи. Гауляйтер міста стверджує, що над містом збили безпілотник.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Кореспондент видання повідомив, що близько 18:55 у центральній частині Севастополя було чути два віддалені вибухи.

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При цьому підконтрольний РФ "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що близько 19:00 російська ППО знищила БПЛА в районі аеродрому "Бельбек".

Телеграм-канали з Севастополя публікують фото з характерними слідами в небі, а також відео, на якому зафіксовано відповідні звуки.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 29 квітня в Козачій бухті Севастополя безпілотник вдарив по нафтобазі, і вона загорілася.

Теми: КримСевастопольвибухбезпілотники
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