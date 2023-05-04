Нові вибухи прогриміли в Севастополі: окупанти заявили про дрон на аеродромі
Четвер, 4 травня 2023, 19:39
Близько 19:00 у Севастополі було чути два вибухи. Гауляйтер міста стверджує, що над містом збили безпілотник.
Джерело: "Крим.Реалії"
Деталі: Кореспондент видання повідомив, що близько 18:55 у центральній частині Севастополя було чути два віддалені вибухи.
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При цьому підконтрольний РФ "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що близько 19:00 російська ППО знищила БПЛА в районі аеродрому "Бельбек".
Телеграм-канали з Севастополя публікують фото з характерними слідами в небі, а також відео, на якому зафіксовано відповідні звуки.
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Що передувало: 29 квітня в Козачій бухті Севастополя безпілотник вдарив по нафтобазі, і вона загорілася.