У Києві під час тривоги працювала ППО, лунали вибухи

У столиці України та в Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог, КМВА

Деталі: О 19:41 сигнал повітряної тривоги пролунав у Київській області, а о 20:00 – і в Києві.

У столиці перерва між цією та попередньою повітряними тривогами склала майже 14 годин.

Із 20:13 кияни чули численні вибухи в повітрі, постріли, а також звук "мопеда" (безпілотника).

О 20:17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО.

О 20:33 в Києві оголосили відбій тривоги, а за хвилину – і в Київській області.

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Після цього стало відомо про збиття безпілотника над Києвом.