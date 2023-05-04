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У Києві під час тривоги працювала ППО, лунали вибухи

Олена РощінаЧетвер, 4 травня 2023, 20:35
У Києві під час тривоги працювала ППО, лунали вибухи
t.me/air_alert_map

У столиці України та в Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог, КМВА

Деталі: О 19:41 сигнал повітряної тривоги пролунав у Київській області, а о 20:00 – і в Києві. 

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У столиці перерва між цією та попередньою повітряними тривогами склала майже 14 годин.

Із 20:13 кияни чули численні вибухи в повітрі, постріли, а також звук "мопеда" (безпілотника). 

О 20:17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО.

ВІДЕО ДНЯ

О 20:33 в Києві оголосили відбій тривоги, а за хвилину – і в Київській області.

Після цього стало відомо про збиття безпілотника над Києвом.

УП, доповнено
Теми: повітряна тривогаКиївКиївська область
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