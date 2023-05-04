У Києві під час тривоги працювала ППО, лунали вибухи
Четвер, 4 травня 2023, 20:35
У столиці України та в Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу.
Джерело: карта повітряних тривог, КМВА
Деталі: О 19:41 сигнал повітряної тривоги пролунав у Київській області, а о 20:00 – і в Києві.
У столиці перерва між цією та попередньою повітряними тривогами склала майже 14 годин.
Із 20:13 кияни чули численні вибухи в повітрі, постріли, а також звук "мопеда" (безпілотника).
О 20:17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО.
О 20:33 в Києві оголосили відбій тривоги, а за хвилину – і в Київській області.
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Після цього стало відомо про збиття безпілотника над Києвом.
УП, доповнено