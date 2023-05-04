Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила над Києвом безпілотник, уламки спричинили пожежу

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 20:44
ППО збила над Києвом безпілотник, уламки спричинили пожежу
фото: Stocktrek Images

Сили протиповітряної оборони збили у небі над Києвом безпілотний літальний апарат – це був український "Байрактар", що вийшов із-під керування.

Джерело: Повітряні сили у коментарі Українській правді, начальник КМВА Сергій Попко у Telegram і міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: У Повітряних силах повідомили УП, що протиповітряна оборона працювала по БПЛА, який у підсумку було знищено силами мобільних вогневих груп.

Реклама:

Пряма мова Попка: "Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлення: Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що розрахунки мобільних вогневих груп збили український безпілотник турецького виробництва "Bayraktar", оскільки оператор втратив керування над ним і це несло ризики.

Мер столиці Віталій Кличко написав у Telegram, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Крім того, було зафіксовано пожежу в 4-поверховій будівлі у Соломʼянському районі столиці. 

О 21:43 Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4-поверхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м кв. 

"Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих не виявили", – уточнив мер.

Що передувало: У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Із 20:13 кияни почали чути численні вибухи і постріли в повітрі. Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотору літального апарату.

О 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.

УП, оновлено
Теми: КиївбезпілотникиППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном
Нові вибухи прогриміли в Севастополі: окупанти заявили про дрон на аеродромі
Застосування Росією ядерної зброї малоймовірне – глава розвідки США
Зеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: