ППО збила над Києвом безпілотник, уламки спричинили пожежу

Сили протиповітряної оборони збили у небі над Києвом безпілотний літальний апарат – це був український "Байрактар", що вийшов із-під керування.

Джерело: Повітряні сили у коментарі Українській правді, начальник КМВА Сергій Попко у Telegram і міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: У Повітряних силах повідомили УП, що протиповітряна оборона працювала по БПЛА, який у підсумку було знищено силами мобільних вогневих груп.

Пряма мова Попка: "Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється".

У мережі з'явилося відео, як над Києвом збили дрон pic.twitter.com/2kQ1kvy2p0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 4, 2023

Оновлення: Згодом командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що розрахунки мобільних вогневих груп збили український безпілотник турецького виробництва "Bayraktar", оскільки оператор втратив керування над ним і це несло ризики.

ВІДЕО ДНЯ

Мер столиці Віталій Кличко написав у Telegram, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Крім того, було зафіксовано пожежу в 4-поверховій будівлі у Соломʼянському районі столиці.

О 21:43 Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4-поверхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м кв.

"Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені. Потерпілих не виявили", – уточнив мер.

Що передувало: У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Із 20:13 кияни почали чути численні вибухи і постріли в повітрі. Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотору літального апарату.

О 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.