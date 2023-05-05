Пригожин показав ряди трупів "вагнерівців" та обматюкав Герасимова і Шойгу

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів "вагнерівців" і обматюкав керівництво російської регулярної армії.

Джерело: відео з Telegram-каналу пресслужба Пригожина

Деталі: Спочатку Пригожин показує ряди трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

Далі він заявляє про "брак боєприпасів 70%". І матюкає (матюки у відео запікуються – ред.) начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях вбитих "вагнерівців".

Відео підписане: "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".