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Пригожин показав ряди трупів "вагнерівців" та обматюкав Герасимова і Шойгу

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 травня 2023, 03:14
Пригожин показав ряди трупів вагнерівців та обматюкав Герасимова і Шойгу
Пригожин, скриншот

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів "вагнерівців" і обматюкав керівництво російської регулярної армії.

Джерело: відео з Telegram-каналу пресслужба Пригожина

Деталі: Спочатку Пригожин показує ряди трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

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Далі він заявляє про "брак боєприпасів 70%". І матюкає (матюки у відео запікуються – ред.) начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях вбитих "вагнерівців".

Відео підписане: "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року".

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Теми: ПригожинВагнервійнаРосія
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