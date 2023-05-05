Стрілянина в Сербії: 8 загиблих і 13 поранених

У Сербії молодий чоловік відкрив вогонь з автомобіля, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 13 осіб.

Джерело: The Associated Press із посиланням на державні ЗМІ Сербії

Деталі: Надзвичайна подія трапилася неподалік від Белграда пізно ввечері в четвер.

Це стало другим масовим вбивством у Сербії за останні два дні.

Нападник безладно стріляв по людях біля міста Младеновац, приблизно в 50 кілометрахна південь від столиці.

Поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який втік після стрілянини.

Стрілянина сталася наступного дня після того, як 13-річний хлопчик, використовуючи зброю свого батька, влаштував стрілянину у школі в Белграді, в результаті якого загинули вісім його однокласників і шкільний охоронець.

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Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину в четвер "терористичним актом".

До операції із затримання підозрюваного залучені спецпідрозділи поліції і вертольоти, а також карети швидкої допомоги.

Жодних інших подробиць наразі невідомо, і поліція не зробила жодних заяв.