Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Російські військові убили двох мирних мешканців у Донецькій області 4 травня.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті".

Деталі: Голова ОВА додав, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.



Станом на ранок 5 травня росіяни убили щонайменше 1 491 та поранили щонайменше 3 474 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.