Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 08:44
Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Російські військові убили двох мирних мешканців у Донецькій області 4 травня.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті".

Деталі: Голова ОВА додав, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Станом на ранок 5 травня росіяни убили щонайменше 1 491 та поранили щонайменше 3 474 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьБахмутвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Донецька область
Армія РФ має великі втрати, але пробує наступати й покращувати позиції – Генштаб ЗСУ
Армія окупантів 3 травня убила двох та поранила дев’ятьох людей на Донеччині
Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: