Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу
П'ятниця, 5 травня 2023, 08:44
Російські військові убили двох мирних мешканців у Донецькій області 4 травня.
Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті".
Деталі: Голова ОВА додав, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
Станом на ранок 5 травня росіяни убили щонайменше 1 491 та поранили щонайменше 3 474 мирних мешканців Донеччини.
Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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