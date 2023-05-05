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Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 5 травня 2023, 08:44
Окупанти вбили на Донеччині 2 цивільних за добу
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото з Telegram Кириленка

Російські військові убили двох мирних мешканців у Донецькій області 4 травня.

Джерело: голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 4 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Бахмуті".

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Деталі: Голова ОВА додав, що ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Станом на ранок 5 травня росіяни убили щонайменше 1 491 та поранили щонайменше 3 474 мирних мешканців Донеччини.

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьБахмутвійнажертви
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