Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута з 10 травня "зализувати рани"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.

Джерело: пресслужба Пригожина, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Офіційно звертаюсь до начальника Генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнера", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони і вивести залишки ПВК "Вагнер" в тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер", тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель".

Деталі: Пригожин каже, що наступальні ресурси у найманців закінчились ще у квітні, але вагнерівці продовжували наступати, не дивлячись на те, що сили захисників перевищували їх у 5 разів.

При цьому через відсутність боєприпасів втрати найманців ростуть, за словами Пригожина, в геометричній прогресії.

Засновник ПВК "Вагнер" пообіцяв, що ще 9 травня на честь свята найманці будуть утримувати позиції, а вже наступного дня підуть з Бахмута.

Пресекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі вже бачили заяву Пригожина, але не мають що сказати у відповідь на неї. "Ми бачили її (заяву) у ЗМІ, але я не можу це коментувати, тому що це стосується перебігу СВО (війни в Україні – ред.)", - сказав представник Кремля.

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Що було раніше: Перед цим Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів "вагнерівців" і обматюкав керівництво російської регулярної армії.