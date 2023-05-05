Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що хотів узяти на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, оскільки є головою Асоціації міст України і має відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Джерело: Кличко у коментарі "Українській правді", речник ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка: "Я є головою Асоціації міст України, яка об’єднує понад 1 тисячу громад. В тому числі, і Одеську.



Як голова АМУ, я повинен відстоювати права та інтереси місцевого самоврядування. Бо мери, місцева влада сьогодні виконують складну і важливу функцію − надання послуг і сервісів мешканцям в критичних умовах війни − в умовах руйнування інфраструктури, проблем з електро-, водопостачанням. Опікуються життєзабезпеченням населення громад".

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Деталі: Кличко додав, що у даному випадку мова йде "не про прізвища, а про принципи".

Він нагадав, що справа щодо Труханова триває не один рік, і що суди весь цей час "ухвалюють різні рішення".

Пряма мова Кличка: "Це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд. І це схоже на чергову спробу утисків місцевого самоврядування. І, на жаль, вже стає тривожною тенденцією − прибирати обраних громадою мерів. Тому АМУ просила суд взяти Труханова на поруки".

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Деталі: На запитання, чи буде Кличко вживати якихось заходів для звільнення Труханова з-під арешту, наприклад вносити заставу, мер столиці сказав, що "вносити заставу не збирався і не буде", оскільки зазвичай "свої кошти спрямовує на допомогу ЗСУ".

У ВАКС повідомили УП, що мер Києва Віталій Кличко та нардеп Антон Кіссе були присутні на засідання з обрання запобіжного заходу Труханову. За словами Чемерис, Кличко просив віддати Труханова на поруки АМУ.

Пряма мова Чемерис: "Кличко справді повідомив ВАКС, що хоче прибути у засідання. Він просив віддати на поруки від імені Асоціації міст. За законом будь-яка людина має право просити віддати їй на поруки. Але це не просто прохання − людина, яка бере на поруки, має забезпечити виконання тим, кого бере на поруки, усіх покладених на нього обов’язків".

Прихід Кличка до суду і його прохання віддати Труханова на поруки викликали обурення у деяких активістів.

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