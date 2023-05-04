Мера Одеси арештували

У справі "заводу Краян" Вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова, але зменшив йому розмір застави з майже 31 до 13 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пресслужба ВАКС

Дослівно: "Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту".

Деталі: 4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського "Краяну" - міському голові Одеси.

Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду.

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У ВАКС додають: у разі внесення застави на обвинуваченого покладатимуться обов’язки: прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися за межі території України без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

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