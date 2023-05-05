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Священник має вийти з УПЦ МП, щоб стати військовим капеланом – Держетнополітики

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 11:28
Священник має вийти з УПЦ МП, щоб стати військовим капеланом – Держетнополітики
Ілюстративне фото, УНІАН

Щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "(Бути військовим капеланом - ред.) від Московського патріархату – неможливо за законом. Я знаю кількох військових капеланів, які колись служили в Московському патріархаті. Але для того, щоб стати військовим капеланом, вони мають вийти з Московського патріархату".

Деталі: На його думку,  українській армії не вистачає капеланів. За його словами, Міноборони та Генштаб хочуть, щоб ці люди отримали необхідні навички: вміли "хоча б розрядити зброю, запустити БТР" та мали медичні знання. 

Водночас, як зазначив Єленський, капелан не є комбатантом.

Що цьому передувало: 

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Теми: УПЦ МПрелігіяарміявійна
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