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"Кинджалів" над Києвом 4 травня не було – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 травня 2023, 14:32
Кинджалів над Києвом 4 травня не було – Повітряні сили
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРИНШОТ

Протиповітряна оборона не збивала в небі над Києвом 4 травня балістичну ракету росіян, бо цього типу ракет не було зафіксовано у повітряному просторі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Ігната: "Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не (було) зафіксовано".

Що було раніше: Перед цим видання "Defense Express", проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал".

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Теми: війнаКиївзброяППО
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