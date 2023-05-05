ЗМІ на підставі фото припустили, що над Києвом вперше збили "Кинджал"

Видання "Defense Express", проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал". Офіційно це не підтвердили.

Джерело: "Defense Express"

Деталі: На думку видання, Збройні сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал" близько 02:40 у четвер 4 травня у небі над Києвом.

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У Повітряних силах Збройних сил України спершу не коментували це повідомлення, а згодом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в небі над Києвом 4 травня не було зафіксовано балістичних ракет росіян.

У ніч із 3 на 4 травня Київська міська військова адміністрація повідомила, що в атаці, окрім дронів-камікадзе "Shahed", були й ракети – "ймовірно балістичного типу".

"Defense Express" повідомляє, що з власних джерел отримав фото уламків збитої ракети – зокрема, носового обтічника зі слідами ураження.

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Із фото видання робить висновок, що уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

На одному з фото видно носовий обтічник, який "максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 "Кинджал" зі складною формою різких переходів діаметра", пише "Defense Express".

Альтернатива у вигляді Х-22 має іншу носову частину, з овальними переходами, зазначає видання.

Також зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється й від балістичної ракети ОТРК "Іскандер", який "товстіший".

Дослівно: "На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі.

З цим й пов'язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня".

Деталі: "Defense Express" також пояснює повідомлення про знищення балістичної цілі: "Справа в тому, що "Кинжал" є гіперзвуковим лише у фантазіях рашистів. Бо хоча він й розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже на термінальній ділянці, тобто під час атаки, він заходить на ціль за балістичною траєкторією та має хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість".

Видання нагадує, що Україна вже отримала ЗРК "Patriot", які можуть боротися з балістичними цілями.

Але офіційних підтверджень гіпотези щодо збиття "Кинджала" у "Defense Express" немає.

"Сьогодні коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде!", – повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook і Telegram.

Там натякнули, що поширена "Defense Express" інформація шкодить Україні: "За додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтесь на такі інформаційні ресурси: https://defence-ua.com/ і https://t.me/VA_Kyiv (Defense Express і КМВА – ред.)".

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