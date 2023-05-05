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В Україні 5 травня оголошували масштабну повітряну тривогу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 17:07
В Україні 5 травня оголошували масштабну повітряну тривогу
скриншот

Повітряну тривогу було оголошено в п'ятницю в більшості областей України, крім західного регіону, та в столиці.

Джерело: мапа тривог, КОВА в Telegram

Деталі: Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам наполегливо рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу ракетної небезпеки. Громадян просять пройти в укриття та перебувати там до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено: Приблизно о 18.02 почалися відбої в центрі, та частково на півночі. О 18.20 червоно-тривожними на мапі залишилися лише Луганщина і тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо: Держдеп США констатував, що протягом перших чотирьох днів травня Російська Федерація щогодини запускала по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби.

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Теми: повітряна тривога
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