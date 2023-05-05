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В перші дні цього травня Росія щогодини завдавала удару по Україні – Держдеп США

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 13:06

Протягом перших чотирьох днів травня Російська Федерація щогодини запускала по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби.

Джерело: посольство США в Україні з посиланням на представника Держдепартаменту Веданта Пателя

Дослівно: "З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що РФ запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль".

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Деталі: У США нагадують, що напередодні оголосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

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Теми: війнаРосіяСША
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