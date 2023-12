В перші дні цього травня Росія щогодини завдавала удару по Україні – Держдеп США

Протягом перших чотирьох днів травня Російська Федерація щогодини запускала по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби.

Джерело: посольство США в Україні з посиланням на представника Держдепартаменту Веданта Пателя

Дослівно: "З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що РФ запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль".

Since May 1, Russia launched more than 145 airstrikes across Ukraine. That means Russia has launched more than one missile, drone, or bomb every hour, 24 hours a day, four days straight.



Yesterday we announced another $300M in security assistance for Ukraine. #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/yAAJeJcoXG