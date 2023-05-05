Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого заарештували в рамках справи про завод "Краян", вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в 13,4 мільйона гривень.

Джерело: прессекретарка САП Ольга Постолюк у коментарі УП, "Суспільне"

Деталі: За інформацією "Суспільного", заставу в 13,42 мільйона вніс депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра, про що він сам і повідомив.

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Пряма мова: "Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу (Вищого антикорупційного суду)".

Передісторія:

4 травня Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави мера Одеси Геннадія Труханова у справі "заводу Краян" (розмір застави зменшили з майже 31 до 13 мільйонів гривень). На виконання рішення суду обвинуваченого було взято під варту в залі суду.