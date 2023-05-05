Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу

Євген Кізілов, Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 19:13
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
еннадій Труханов, Getty Images

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого заарештували в рамках справи про завод "Краян", вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу в 13,4 мільйона гривень.

Джерело: прессекретарка САП Ольга Постолюк у коментарі УП, "Суспільне"

Деталі: За інформацією "Суспільного", заставу в 13,42 мільйона вніс депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра, про що він сам і повідомив.

Реклама:

Пряма мова: "Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу (Вищого антикорупційного суду)".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ТрухановОдесаарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Труханов
Антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи Галантерника та Ко
"Справа Краяна": Труханов залишився без електронного браслета
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: