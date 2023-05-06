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"Дуже добре вчаться" – Резніков про реакцію росіян на нову зброю

"Українська правда"Субота, 6 травня 2023, 00:45
Дуже добре вчаться – Резніков про реакцію росіян на нову зброю
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що росіяни під час війни проти України "дуже добре вчаться".

Джерело: Резніков в інтерв'ю Дмитру Комарову 

Пряма мова: "Вони (росіяни) дуже добре вчаться. Коли ми HIMARS…коли ми влітку їх привезли… а це 80 км ураження… тобто влітку змінилася ситуація, тому що ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління. Але… тепер вони відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю свою логістичну історію за 120 км, щоб ми не могли дотягнутися HIMARS.

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Чому ми переконуємо наших партнерів, що нам потрібен черговий транш зброї "більш довгої руки" хоча би 150 км.

Ми і 300 просим (ATACMS), але поки що партнери вагаються, тому що, на жаль, вони все ще продовжують думати, що кожного разу, коли вони дають зброю, це може підняти рівень ескалації".

Деталі: Резніков зазначив, що щоразу потрібно переконувати партнерів, що Україна буде застосовувати надану зброю суто для "самозахисту, для самооборони". Адже росіяни обстрілюють "наші цивільні об’єкти інфраструктури" – будинки, школи, дитячі садки.

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Міністр додав, що партнерам потрібно щоразу наголошувати, що Сили оборони будуть застосовувати зброю лише для деокупації територій України і не завдаватимуть ударів по території Росії.

Теми: РезніковвійнаРосія
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