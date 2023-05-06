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Захисники за ніч збили вісім "Шахедів", запущених росіянами зі східного напрямку

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 10:27
Захисники за ніч збили вісім Шахедів, запущених росіянами зі східного напрямку
фото: ПК Схід

Протиповітряна оборона спрацювала в районі Кривого Рогу, вранці 6 травня збила російський безпілотник, повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак, загалом за ніч знищені вісім "Шахедів".

Джерело: Лисак у Telegram, повітряне командування "Схід"

Деталі: Повітряники зазначили, що до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною Шахедів додався п'ятий.

Загалом за ніч підрозділами повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищено 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині.

Пряма мова Лисака: "Ще мінус один БПЛА.

ПвК "Схід" в районі м. Кривий Ріг знищено ворожий дрон".

 

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Теми: Кривий РігДніпропетровська областьбезпілотникивійна
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