Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим – представниця Зеленського

Постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну щодо її планів про деокупацію Криму, адже це нібито може призвести до "ядерної війни".

Джерело: Ташева в інтерв'ю PAP

Деталі: Ташева розповідає, що, побоюючись російської відплати, деякі "політики, а не країни", закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова.

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Пряма мова Ташевої: "Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його.

Я не думаю, що Росія застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

Ми звільнили Херсон пів року тому, і нічого не сталося, хоча, на думку Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю".

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Більше деталей: Постійна представниця не хоче розкривати імена політиків, на яких вона посилається.

За словами Ташевої, немає точної дати, коли ЗСУ звільнять півострів, але, уточнює, що, "напевно, найближчим часом".