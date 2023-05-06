У Росії затримали підозрюваного в замаху на Прилєпіна: родом з України

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини українофоба і пропагандиста Захара Прилєпіна.

Джерело: ТАСС із посиланням на МВС Росії, телеграм-канал 112

Деталі: Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою в причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває.

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Як повідомили ТАСС у силових структурах РФ, причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлено адреси їхнього проживання.

Нібито встановлено квартиру в Підмосков'ї, де могло бути зібрано саморобний вибуховий пристрій, яким підірвали автомобіль.

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За даними телеграм-каналу 112, затриманий чоловік родом з України і нещодавно отримав російське громадянство. 30-річного жителя Нижегородської області бачили місцеві з села Піонерське протягом двох днів, він просто ходив лісом.

Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".

Оновлено: Пізніше агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило, що тридцятирічний чоловік, затриманий за підозрою в причетності до підриву автомобіля Прилєпіна, є уродженцем України, раніше його судили за розбій за змовою групою осіб.

Що передувало: У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".